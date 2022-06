Com pistola de Airsoft, assaltantes tem roubo frustrado e acabam presos pela PM

- Publicidade -

Uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) prendeu na noite desta sexta-feira, 24, uma dupla por tentativa de roubo. Com os dois foi encontrada uma pistola Airsoft, no bairro Bahia.

Os militares realizavam o patrulhamento quando abordaram uma dupla, com quem encontraram parte de um simulacro de arma de fogo – Airsoft. Questionados sobre a parte que faltava, eles informaram que tentaram realizar um roubo e a outra parte havia caído.

A guarnição conseguiu localizar as vítimas da dupla, que confirmaram o que os dois haviam relatado sobre a tentativa de roubo. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Fonte: Assessoria da PMAC