Com o contrato de exclusividade da Petrobras chegando ao fim, BP e Shell iniciam corrida para instalação de novo terminal de gás natural no Porto do Pecém, no Ceará

Com o contrato de exclusividade da Petrobras no píer 2 do Porto do Pecém, localizado no estado do Ceará, chegando perto do seu fim, as companhias de óleo e gás BP e Shell estão neste sábado, (25/06), na corrida por novos negócios no local. Isso, pois as empresas têm projetos para a instalação de um novo terminal de gás natural no complexo cearense e, agora, buscam os acordos necessários para dar continuidade ao empreendimento.

O Porto do Pecém, no estado do Ceará, é um dos mais requisitados atualmente pelas empresas do ramo de óleo e gás para o desenvolvimento de projetos de produção de gás natural, em razão da sua infraestrutura de qualidade para o segmento.

Com a chegada do fim da exclusividade da estatal Petrobras no píer 2 do complexo durante o ano de 2023. As empresas do segmento começam a travar a corrida em busca de contratos com o porto para projetos de gás.

Assim, as principais atualmente são a BP e a Shell, que estão em um embate para conseguirem um acordo com o Porto do Pecém para a instalação de um novo terminal de gás natural no local. E, ambas as empresas possuem participação no complexo, uma vez que a Shell tem atualmente um contrato que garante o fornecimento de GNL à termelétrica de 1,6 GW que o consórcio Portocem. Já a BP assinou no início do ano de 2022 um memorando de entendimento com o governo cearense para instalação de um hub de gás no Porto do Pecém.

Dessa forma, ambas as empresas estão tentando conseguir a aprovação dos projetos do novo terminal de gás natural, uma vez que não há a necessidade de um processo licitatório e os projetos são negociados bilateralmente com o complexo portuário. Assim, o presidente do CIPP, Danilo Serpa, comentou sobre o potencial de produção do Porto do Pecém e disse que “O empreendimento que demonstrar viabilidade, teremos condições de abrigar no nosso terminal portuário, da forma mais eficaz e eficiente possível”.

