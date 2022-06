Com investimento de R$ 1,3 milhão, governo inaugura Centro Integrado do Meio Ambiente do Juruá

- Publicidade -

Avaliado em R$ 1, 3 milhão, foi entregue pelo governo do Acre, nesta segunda-feira, 27, em Cruzeiro do Sul, o moderno Centro Integrado do Meio Ambiente do Juruá (Cima). A solenidade de inauguração contou com a presença do governador Gladson Cameli, de chefes de pastas, departamentos e autarquias governamentais, além de parlamentares.

A partir de agora, a Secretaria de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi), o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e o Instituto de Terras do Acre (Iteracre) estarão reunidos no mesmo espaço, integrando as ações ambientais de forma descentralizada e desburocratizada. Em destaque, o combate aos ilícitos ambientais, que ganha um reforço jamais visto na história do Vale do Juruá.

Cameli falou da criação de políticas voltadas para facilitar e melhorar a vida dos acreanos.

“Essa nova forma de se fazer política testifica um novo tempo para o Acre. Foi uma determinação minha que facilitássemos ao máximo a vida do cidadão e hoje vejo concretizada mais uma etapa desse pedido. Muito ainda será feito para beneficiar a vida da população acreana”, afirmou o mandatário.

O acesso fácil à emissão de licenciamentos ambientais, regularização fundiária, outorga de água, Cadastro Ambiental Rural (CAR) e regularização ambiental são alguns dos benefícios que já estão disponíveis e bem próximos do morador rural local.

A obra

Com recurso próprio e também oriundo da fase II do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do projeto Proser, que é financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), a antiga e defasada sede do Imac, localizada na região central da segunda maior cidade acreana, foi completamente reconstruída e modernizada.

O local recebeu instalação elétrica e hidráulica, troca total da cobertura e nova pintura, um moderno sistema de segurança, reconstrução do forro e piso, além da construção de uma garagem, copa, área verde e auditório.

Outra novidade do prédio é o acesso para portadores de deficiência física. O direito foi assegurado com a construção de uma cabine para cadeirantes.

O gestor de políticas públicas da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra) no Juruá, Valdecir Simão, afirma que a salubridade da unidade é sinônimo de prestação de serviços de qualidade à população.

“O governo tem se empenhando para dar condições dignas de trabalho ao servidor público do Estado, pois entende que melhorar os serviços oferecidos ao cidadão parte desse princípio. Por isso, tem feito grandes investimentos em reformas e construção de espaços públicos. Outras iniciativas para o Juruá serão entregues muito em breve”, assegurou o gestor da pasta responsável pela fiscalização da obra.

