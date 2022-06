Com escassez em bancos de sangue Hemoacre pede socorro

Nesta segunda –feira,06, a Secretaria de Estado de Justiça Pública (Sejusp), e o Centro de Hematologia do Acre lança a campanha de conscientização para a doação de sangue na capital em virtude do baixo estoque de sangue em Rio Branco.

O governo nos últimos dias realizou cerca de 5 mil cirurgias e nessas circunstâncias a procura de doadores no centro tem diminuído consideravelmente.

A gerência informa que a campanha deveria ter sido iniciada antes de ser iniciado o mutirão de cirurgias haja vista que sempre o Hemoacre trabalhou com baixo estoque de sangue.

As doações de sangue podem ser realizadas no Hemoacre Rio Branco no horário das 07h às 08h, de segunda a sábado. Vale lembrar que o Hemoacre também abre nos feriados para atender os doadores. Todos os tipos sanguíneos precisam de doadores para atender à necessidade da demanda no Estado.