Com Covid, atriz é desclassificada do Dança dos Famosos após polêmica

Jéssica Ellen e o coreógrafo Marcos Lobo estão fora do Dança dos Famosos. De acordo com Fábia Oliveira, do Em Off, a atriz testou positivo para a Covid-19, na última quinta-feira (23/6), e não poderá participar das próximas gravações do quadro do Domingão com Huck. Ao contrário do que aconteceu com Ana Furtado, que conseguiu uma vaga na repescagem após ser diagnosticada com coronavírus. Isso porque Jéssica não terá tempo de se recuperar até a grande final, marcada para o dia 3 de julho.

Com isso, a semifinal do Dança dos Famosos será disputada por Vitão, Vitória Strada e Sérgio Menezes ao lado de seus respectivos parceiros.

No domingo (12/6), Jéssica, que está no início da gravidez, dançou salsa com o coreógrafo Marcus Lobo e foi criticada pela falta de energia da performance. Ainda no palco, ela explicou que estava sentindo muitos enjoos. Depois, na web, criticou a falta de empatia dos jurados.

Jéssica ainda compartilhou o comentário de uma internauta que também se incomodou com a situação. “Os comentários dos técnicos pra Jéssica Ellen… ridículos!!! A Jéssica foi a maravilhosa, teve todo um molejo que as outras não tiveram!”, diz a publicação.

Uma semana depois, ao entrar no palco do Domingão do Huck, neste domingo, Jéssica foi elogiada pelo apresentador. Luciano citou a importância de ela ter aceitado continuar no quadro.

“Explosão de hormônios da nossa competidora grávida, cada dia uma coisa. É lindo você estar aqui. Eu estava pensando essa semana de você dançar grávida. Quando me falaram que você estava grávida, eu falei: ‘ih, a Jéssica vai desistir’”, começou Luciano Huck.

Fonte/ Portal metropole.com