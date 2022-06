Com baixa cobertura do público-alvo, Rio Branco libera vacina contra gripe para população em geral

- Publicidade -

Com uma baixa cobertura vacinal do público-alvo contra a Influenza, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco ampliou a vacinação para toda a população acima de seis meses de idade, sem data definida para encerramento.

A decisão de liberar a vacina para o grupo não prioritário veio após orientação do Ministério da Saúde (MS) de que todas as doses disponíveis sejam aplicadas.

Mesmo com campanha de vacinação tendo sido prorrogada, a cobertura vacinal ficou muito abaixo do esperado, que era de 90%. Sem detalhar números, a chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Rio Branco, Socorro Martins disse que a cobertura do público-alvo ficou em cerca de 40%.

“A campanha começou no dia 4 de abril e de lá até então vacinamos mais de 16 mil pessoas do grupo alvo, o que é muito pouco. O Ministério da Saúde prorrogou uma vez e foi até sábado [25]. Vacinamos em torno de 40%, o que é muito pouco e a partir de hoje [segunda, 27] ampliamos para vacinação de toda população. Então, enquanto durar o estoque que temos que veio para esse público prioritário, nós vamos vacinar a população geral”, disse a chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Rio Branco, Socorro Martins.

A professora aposentada Raimunda dos Anjos Furtado tomou a vacina contra a gripe nesta segunda (27). “Todo ser humano precisa tomar vacina para evitar as doenças que estão dando aí no mundo. Pra mim é muito importante, todos nós precisamos evitar as doenças, como tem a vacina pra evitar doença, a gente tem que tomar.”

O g1 solicitou os dados gerais da cobertura vacinal por grupo prioritário e por cidade à coordenação do Programa Nacional de Imunização do Estado (PNI) e ainda aguarda resposta.

Por conta da baixa cobertura de vacinas, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) realizou um mutirão de imunização, no último sábado (25). Ao todo, 836 pessoas foram imunizadas contra a Covid-19, Influenza, sarampo e outros imunizantes de rotina, segundo balanço divulgado nesse domingo (26) pela coordenação Programa Nacional de Imunização (PNI).

Colaborou Andryo Amaral, da Rede Amazônica Acre.

Por G1 Acre