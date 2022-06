Com auxílio de drone, família encontra idoso morto quatro dias após acidente

- Publicidade -

Um idoso, de 69 anos, foi encontrado morto quatro dias após sofrer um acidente na rodovia MG-190, na zona rural de Patrocínio, em Minas Gerais. Os familiares do homem encontraram o corpo da vítima com o auxílio de drones particulares, conforme o Corpo de Bombeiros. As informações são do ‘O Tempo’.

Assim que os familiares avisaram as autoridades sobre o idoso, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. De acordo com a corporação, a vítima já estava morta na chegada do resgate ao local. O idoso foi localizado preso às ferragens.

No último domingo (05), o idoso saiu da cidade de Coromandel e seguia para Uberlândia, quando sofreu o acidente e a família começou a procurá-lo, já que ele não chegou ao destino final.

O Corpo de Bombeiros retirou a vítima das ferragens e entregou para uma funerária. Até o momento, não se sabe o que causou o acidente.

Fonte: IstoÉ