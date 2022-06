Com aumento dos casos de síndromes respiratórias no Acre, Saúde do Estado amplia leitos pediátricos e faz alerta à população

De abril até a presente data foram 96 casos notificados de crianças que precisaram passar por internação no Pronto-Socorro de Rio Branco e outras nove que foram a óbito com idades entre 2 meses e 4 anos.

Diante do atual cenário, a secretária de Estado de Saúde do Acre, Paula Mariano, realizou uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 8, no auditório do Pronto-Socorro, para falar sobre esses índices e mostrar quais medidas estão sendo tomadas dentro das principais unidades de saúde do Acre. Um alerta também foi feito à população acreana, para a manutenção e reforço dos cuidados com a saúde das crianças.

“Nós temos monitorado os casos que chegam em nossas unidades e a maioria está associada ao Vírus Sinsicial Respiratório (VSR). Não se trata de um vírus novo, mas que voltou a circular com maior agressividade, atingindo principalmente crianças menores de 5 anos, tornando-se grave naquelas com problemas de imunidade ou com comorbidades pré-existentes. Nesse período, é importante dar maior atenção às nossas crianças e reforçar as medidas de prevenção à saúde”, destacou a gestora.