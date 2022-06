Com apenas uma agência bancária funcionando no Bujarí, vereadora vai a Brasília buscar solução para população

Com pouco mais de 15 mil habitantes o município de Bujarí localizado a 28 quilômetros da capital Rio Branco enfrenta um grave problema: a falta de agências bancárias principalmente a do Banco do Brasil, há mais de um ano a agência foi retirada e uma grande demanda de clientes e aposentados que precisam do atendimento tem que se deslocar para a capital afim de ser atendido, sem falar dos entraves enfrentados como demora no transporte e enfrentarem longas filas.

Cumprindo agenda em Brasília a vereadora Eliane Rosita (PP) levou várias solicitações com um contingente avaliado em mais de R$ 10 milhões em emendas que outrora, foi recebido pela Senadora Mailza Gomes (Progressistas), Deputado Léo de Brito (PT) e Alan Rick (Republicanos) além de uma visita aos ministérios da Agricultura, da Mulher e Cidadania.

O pedido do retorno da agência do Banco do Brasil ao munícipio foi endossado pela Senadora Mailza aos diretores do Branco do Brasil e ouvido pela superintendência haja visto que o município onde a pecuária e agricultura possui um resultado significativo e precisa do serviço da instituição na cidade. A vereadora afirma que a superintendia deu prazo de 45 dias para uma resposta em relação a solicitação e uma resposta positiva para volta da agência no município.