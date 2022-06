Colisão entre motos deixa duas mulheres feridas

Colisão entre duas motocicleta na noite desta terça-feira, 7, na rua Manoel Rodrigues, próximo ao skate Park no canal da maternidade deixa duas mulheres feridas.

Dulci Pereira de 36 anos e Maria Gleiciane da Oliveira de 44 anos, colidiram de frente no cruzamento que liga o parque da maternidade a rua Manoel Rodrigues.

Com o impacto da colisão as duas mulheres sofreram escoriações pelo corpo e ambas foram socorridas por equipes do SAMU e encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Uma equipe de Polícia de Trânsito esteve no local do acidente e no PS, afim de obter maiores informações da dinâmica do acidente e para realização do teste do bafômetro.

Segundo os médicos do SAMU, a vítima que foi atendida pela ambulância 01 de suporte avançado identificada por Dulci Pereira está com estado de saúde mais delicado, pois bateu a cabeça e estava vomitando e se encontrava desorientada.

A viatura 04 do SAMU atendeu Maria Gleiciane que teve apenas escoriações e seu estado de saúde é estável.

Veja vídeo: