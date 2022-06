Colisão entre moto e ônibus deixa paciente gravemente ferido na AC-40

- Publicidade -

Mais um acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (26), o acidente aconteceu por volta das 19h, entre uma moto e um ônibus que trafegavam na AC-40.

Segundo informações, o condutor da motocicleta Welisson Monteiro Braga, 29 anos, conduzia a motocicleta pelo Ramal Bom Jesus, entrando na AC-40, quando colidiu frontalmente com um ônibus, e foi arremessado pra cima de um veículo que estava vindo no sentido Centro/Bairro. O jovem que conduzia a motocicleta, sofreu múltiplas fraturas nss pernas, e um corte profundo em uma delas.

Uma viatura do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada, prestou os primeiros socorros no local do acidente, e em seguida conduziu a vítima ao Pronto Socorro (PS), para atedimento cirúrgico.

A polícia esteve no local realizando os serviços de praxe, e colhendo informações dos envolvidos no acidente, para a realização do Boletim de ocorrência e autuar os possíveis envolvidos.

Veja o vídeo: