Cliente incendeia lanchonete após pedido ‘demorar muito’ para ser preparado

Um cliente foi preso depois de jogar gasolina e atear fogo em uma lanchonete da praça Ângelo Spadari, em Vilhena (RO), na noite de domingo (26). O atraso na entrega de um lanche teria sido o motivo para o homem incendiar o local; uma pessoa ficou ferida por causa do fogo.

Segundo relato de testemunhas para a Polícia Militar (PM), o homem chegou na lanchonete e pediu por um lanche. Cerca de 20 minutos, o cliente começou a reclamar da demora no atendimento e então brigou com os funcionários do local.

O pedido do lanche chegou a ser cancelado pelo estabelecimento, mas não foi o suficiente. O homem saiu da lanchonete e, cerca de 2h depois, o suspeito voltou com um galão de gasolina e incendiou o quiosque.

As chamas se espalharam rapidamente e um funcionário ficou ferido ao ser atingido pelo fogo. O Corpo de Bombeiros foi ao local e conseguiu controlar as chamas. Já o funcionário com queimaduras pelo corpo foi socorrido e levado à UPA de Vilhena.

Após incendiar a lanchonete, o cliente foi segurado e agredido por moradores que estavam na praça até a chegada da guarnição da PM.

Testemunhas contaram ainda que horas antes, o homem havia sido expulso de um outro estabelecimento nas proximidades. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de Vilhena.

Fonte: Rede Amazônica — Vilhena