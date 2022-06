Claudia Leitte é expulsa do palco devido a atraso: “Arrasada”

Na madrugada deste último domingo , Claudia Leitte, 41 anos, não escondeu a frustração ao ser obrigada a deixar o palco antes da hora em uma festa junina em Caruaru .

Na madrugada deste último domingo (05), Claudia Leitte, 41 anos, não escondeu a frustração ao ser obrigada a deixar o palco antes da hora em uma festa junina em Caruaru (PE). Na ocasião, a cantora ficou visivelmente constrangida por não poder terminar o próprio show; sua reação viralizou nas redes sociais.

Claudia Leitte é forçada a sair do palco em festa em Caruaru

Envergonhada e irritada, a artista pediu desculpas ao público: “Eu preparei um show de duas horas e meia para vocês. A gente passou essa última semana ensaiando tudo a galope para trazer o nosso São João. Porque a gente é nordestino, tem festa junina, tem música na veia. Nós nos preparamos muito para estar aqui“, disse ela logo a princípio durante sua apresentação.

“Porém, eu acabei de ser informada que a gente tem que acabar o show. Eu não cantei Luiz Gonzaga, eu não cantei Dominguinhos, eu não cantei Elba Ramalho. E aí, meu irmão, eu faço o quê?“, lamentou logo em seguida.

Por fim, Claudinha ainda se ofereceu para retornar à festa em uma outra oportunidade: “Eu vou ter que voltar ano que vem aqui em Caruaru. Posso dormir aqui para fazer a abertura amanhã?“, questionou, recebendo apoio de seus fãs.

Fãs ficam revoltados

Após o ocorrido, diversos internautas, seguidores e admiradores da famosa, ficaram revoltados: “Falta de profissionalismo do evento e também uma falta de respeito com a Claudia“, disse um. “Acho que ela é injustiçada“, opinou outro. “Elba ramalho também não pôde fazer o show completo porque mandaram terminar. Um absurdo!“, contou uma terceira.

Entenda o que aconteceu

Segundo a organização do evento, a primeira atração da noite sofreu um atraso por falha técnica da mesa do som. Os artistas que vieram em seguida foram orientados a diminuir a duração dos shows para cumprir um acordo com a Polícia Militar – já que a festa não podia passar das 2 h da manhã.

Fonte: Jetss