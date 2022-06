Circuito Junino: 2ª etapa tem escolha da realeza em Rio Branco nesta sexta-feira (17)

- Publicidade -

A segunda etapa do Circuito Junino de 2022 está marcada para iniciar nesta sexta-feira (17) na Praça da Revolução, Centro de Rio Branco, com muita dança, comidas típicas, brincadeiras, bingo e também a escolha da realeza.

A festa caipira começa às 18h30 com apresentação de bandas locais. Já às 19h, os candidatos a casal caipira, rainha da diversidade e casal mirim vão se apresentar.

“A escolha é por pontuação. Têm os quesitos no regulamento que são julgados e os jurados dão nota de 5 a 10 pontos. Da somatória dessa pontuação saem os vencedores. São três categorias”, destacou o presidente da Liga das Quadrilhas, Cimar dos Santos.

A primeira etapa do circuito ocorreu no último fim de semana, no Via Verde Shopping. Três quadrilhas ficaram empatadas do ranking, com 50 pontos. A vencedora deve ser anunciada apenas na última etapa, no dia 26 de junho, com a soma das notas.

Ao todo, sete quadrilhas participam do concurso. Inicialmente foi informado que oito grupos participariam do circuito, porém, o ranking conta apenas com sete porque “Amor Junino” desistiu da competição.

Ainda segundo o presidente da Liga, cerca de 4 mil pessoas participaram da primeira noite de evento. Ele disse que a expectativa é de que a segunda etapa tenha esse público também. “A primeira etapa foi sucesso, tanto de público, quanto de apresentações. Mesmo com o frio, o público foi lá, participou e foi muito positivo”, frisou.

Segunda etapa vai ocorrer em três dias:

• Sexta (17) – Bandas locais. Escolha da realeza e apresentação das quadrilhas Assanhados na Roça e Matutos na Roça;

• Sábado (18) – Bandas locais. Participação especial de um grupo da terceira idade do Sesc e apresentação da quadrilha Sassaricano na Roça;

• Domingo (19) – Bandas locais. Apresentação das quadrilhas juninas Pega-Pega, Malucos na Roça e Explode Coração.

Conheça mais sobre as quadrilhas

O g1 fez uma lista para você conhecer os grupos que se apresentam no circuito. Conheça cada uma:

C.L na Roça

O grupo junino CL na roça, criado há 22 anos. Com a temática, “Da sanfona ao coração: Viva Monteirinho nas noites de São João”, o grupo vai exaltar a cultura acreana fazendo uma homenagem a Monteirinho, ex-seringueiro conhecido pelos seus acordes na sanfona.

Assanhados na Roça

A quadrilha junina ‘Assanhados na Roça’, que já tem 28 anos de atuação e há 13 participa do Circuito Junino da Liga das Quadrilhas de Rio Branco, e busca pelo título inédito da competição, com o tema “O amor está no ar”.

Matutos da Roça

O grupo Matutos da Roça, natura do bairro Aeroporto Velho, foi fundado em 25 de abril de 2005. Criado por amigos do bairro após o término da quadrilha “Tchaca Tchaca na Butchaca”, hoje o grupo também abraça pessoas de outros bairros e conta com pelo menos 80 pessoas.

Malucos da Roça

“Tivemos a ideia do tema incendeia. Deixa queimar, deixa incendiar, bota lenha na fogueira e não deixa ela apagar, a Malucos está de volta pra esquentar esse arraial. O motivo é incendiar o São João e acender a fogueira que esteve apagada nesses anos.” É assim que o coordenador da junina “Malucos da Roça”, Danilo Guimarães, apresenta o tema escolhido para o Circuito Junino.

Explode Coração

Ainda escrevendo os primeiros capítulos de sua história, a quadrilha junina Explode Coração, com o tema ‘Coisa de Mulher’, que levanta a bandeira da força da mulher, bem como alguns estereótipos atribuídos a elas que precisam ser discutidos.

Pega pega

Dona do título em 2019 – último ano que teve competição de quadrilhas em Rio Branco – a junina Pega Pega não poderia ter outro tema não ser: saudade. Conheça a história do grupo.

Sassaricando na Roça

Com 19 anos de história, o grupo tem o título de campeã do Circuito, em 2010, algumas viagens, com destaque nacional e também foi vice campeã cinco vezes. A junina Sassaricano na Roça, que nasceu lá no Conjunto Nova Esperança, tem suado a camisa para tentar o segundo título e leva para o quadrilhódromo o tema “No Jogo do Amor o Destino dá as Cartas, Pode Apostar”.

Fonte: G1ACRE