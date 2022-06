Chris Flores paralisa o Fofocalizando, do SBT, às pressas, confirma despedida e revela: “Notícia triste”

Silvio Santos, nos últimos meses, tem feito uma série de mudanças na grade de programação do SBT, para tentar alavancar a audiência do canal. Recentemente, Chris Flores ficou no meio do fogo cruzado do patrão.

Ai finalizar o Fofocalizando, Chris Flores se despediu dos telespectadores normalmente e fez um anúncio sério: “Um beijo para vocês, obrigado pela companhia. Amanhã não tem Fofocalizando”, iniciou a apresentadora.

Em seguida, Chris Flores confirmou que a atração não iria ao ar no dia 18 de maio. Isso porque o programa de fofocas cederia lugar para a exibição da final da Liga Europa, com a partida entre Eintrach Frankfurt (Alemanha) e Rangers (Escócia).

“Nós precisamos avisar para vocês porque vai ter jogão na tela do SBT”, finalizou Chris Flores. No Twitter oficial do Fofocalizando, foi publicada a despedida da artista: “Agora uma notícia triste: amanhã não tem #FofocalizandoNoSBT. Maaasss na quinta estamos de volta, hein? Beijos!”.

Vale lembrar que não foi a primeira vez que Chris Flores foi afetada por conta da Liga Europa, porém, em outras ocasiões, o Fofocalizando foi ao ar com um tempo reduzido.

Em uma entrevista ao canal Intervenção, de Roger Turchetti, no YouTube, Silvio Santos falou sobre a atração comandada por Chris Flores. No bate-papo, o chefão revelou que em breve o programa será cortado definitivamente.

“A partir do dia 16 vai ter mudanças. Eu não sei quais serão, mas dia 16 de maio, a partir daí vai ter mudança”, confirmou o chefão de Chris Flores.

Raul Gil também foi afetado

Outro que sofreu no SBT com a aposta nos esportes foi Raul Gil, que não teve sua atração semanal exibida no dia 28 de maio devido a final da Liga dos Campeões da Europa.

De acordo com o “Notícias da TV”, Silvio Santos assinou dois dos seus maiores contratos da história por conta dos anunciantes da Liga dos Campeões e da Libertadores. Somando as anunciantes da Libertadores e da Liga dos Campeões, o SBT recebeu R$ 500 milhões.

Fonte: Aaronturatv