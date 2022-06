Chitãozinho e Xororó revelam fim de dupla, cantor passa mal e relato comove: “Teve uma crise”

- Publicidade -

Em um relato surpreendente, Chitãozinho e Xororó falaram sobre um amigo de longa data, que também faz parte do sertanejo nacional. Em conversa com André Piunti, no YouTube, os irmãos expuseram o fim da carreira de Meirinho.

Na época, o artista ainda cantava com Roberto. Mas, por causa de um problema psicológico, envolvendo o estresse que passava no meio artístico, ele precisou recorrer à ajuda médica.

“Ele ficou doente, ficou internado. Teve uma crise. Foi Síndrome do Pânico, por causa de uma coxinha que ele comeu e fez mal, depois foi desencadeando. Ele vinha de muito tempo estressado, na estrada”, contou Xororó, sendo completado pelo parceiro.

“Meirinho passou mal, deu algum clique na cabeça dele e ele achou que não podia mais tocar. Era pânico mesmo. Vivia cheio de remédios. Ele ficou bastante tempo no hospital”, acrescentou Chitãozinho.

Hoje, Roberto canta com o filho de Meirinho, que leva o mesmo nome do pai.

Veja mais sobre os sertanejos

Depois de 2 anos longe do público, Chitãozinho e Xororó voltaram aos palcos com um show especial. Eles estão na estrada junto com os companheiros de longa data, apresentando a turnê dos “AMIGOS”, ao lado de Zezé Di Camargo, Luciano e Leonardo.