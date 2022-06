Chegará ao Brasil medicamento que eliminou câncer em 100% dos casos estudados

- Publicidade -

Um estudo americano analisou uma droga experimental que foi eficaz contra o câncer em 100% dos casos estudados de acordo com a farmacêutica GSK Brasil. “Aprovado pela Anvisa”, o anticorpo monoclonal foi utilizado por meio intravenoso para tratar tumores colorretais.

A droga chama-se dostarlimab, e deve estar disponível no Brasil ainda em agosto deste ano.

Aprovado pela Anvisa, o anticorpo monoclonal foi utilizado por meio intravenoso para tratar tumores colorretais. Em um dos pacientes, apenas seis meses de medicamento fizeram com que o câncer desaparecesse sem a necessidade de quimioterapia ou cirurgia. Os resultados animadores foram apresentados no periódico New England Journal of Medicine.

No Brasil, por enquanto, o medicamento está liberado apenas para tratar um tipo raro de câncer de endométrio (tecido que reveste a parede interna do útero) recorrente ou avançado com deficiência de enzimas de reparo (dMMR) ou alta instabilidade de microssatélite (MSI-H), que progrediu durante ou após quimioterapia contendo platina.

O oncologista Luiz Diaz Jr., um dos autores do trabalho e Chefe da Divisão de Oncologia de Tumores Sólidos do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, disse que a taxa de sucesso da pesquisa norte-americana não é comum, e talvez seja a primeira vez que algo do gênero é registrado em toda a história de estudos contra o câncer.

O dostarlimab, também chamado de Jamperli em meio comercial, foi aprovado pela primeira vez nos Estados Unidos para uso como tratamento contra o câncer no início de 2021. Foram 12 indivíduos envolvidos no experimento e todos se livraram da doença sem efeitos adversos graves.

Ao que tudo indica, é mais um ponto marcado pela ciência, a favor da humanidade.

Fonte/ Catraca Livre