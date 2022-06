Chega a 128 o número de mortos pelas chuvas em Pernambuco

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco localizou, nesta sexta-feira (3), o corpo de uma vítima, que estava soterrada no município de Camaragibe, no Grande Recife, após as fortes chuvas que atingiram a região. Dessa forma, o número de mortes provocadas pelas chuvas no estado chegou a 128.

A vítima localizada nesta sexta (3) era a última desaparecida que as autoridades procuravam. De acordo com os bombeiros, ela se chamava Mércia Josefa do Nascimento, e tinha 43 anos.

Os trabalhos estavam sendo feitos na comunidade do Areeiro, em Camaragibe, com o auxílio de cães farejadores.

A situação no estado pode ainda piorar, já que a previsão do tempo para os próximos dias não indica tempo firme. Durante todo fim de semana, é esperado que haja pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã desta sexta-feira (3) em Recife deve ter muitas nuvens com chuva isolada. E o tempo permanece chuvoso durante todo o dia. A máxima deve chegar a 29ºC e a mínima fica em 23ºC. No sábado (4), o clima deve ser o mesmo.

Já no domingo (5), a mínima pode chegar a 22ºC e a máxima se mantém em 29ºC. A previsão é que os temporais permaneçam até segunda-feira (6).

O Inmet emitiu alerta de Perigo Potencial para as áreas na região metropolitana de Recife, Mata Pernambucana, Leste Sergipano, Leste Alagoano e Nordeste Baiano.

O nível de chuva deve atingir entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco.

A recomendação é procurar um local seguro durante os temporais, e obter informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Na tarde desta quinta (2), os bombeiros já haviam localizado mais três vítimas da chuva, no Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, e na Vila dos Milagres, no Recife.

De acordo com o último balanço da Defesa Civil, o número de desabrigados também aumentou subiu para 9.302 pessoas e estão alojadas em 111 instituições de 27 municípios. No total, 31 cidades de Pernambuco decretaram estado de emergência e 51 tiveram algum tipo de prejuízo em consequência da chuva.

Até agora, dos 31 municípios pernambucanos em situação de emergência, 14 foram cadastrados no Sistema Integrado de Informações de Desastres (S2ID) e estão aptas a receber recursos de recuperação de danos provocados pelo temporal.

Veja a lista com nome e idade das vítimas:

Rosimery Silva de Oliveira – 47 Anos Sérgio Pimentel dos Santos – 53 Anos José Cláudio da Silva – 62 Anos Aureogildo Antônio de Vasconcelos Júnior – 36 Anos Alex Rodrigo da Luz – 41 Anos Marcelo André da Silva – 34 Anos Mikael André Oliveira da Silva – 12 Anos Leonardo Pereira de Lemos – 32 Anos Jose Felipe dos Santos – 35 Anos Ezequias José de Oliveira – 42 Anos Fabricia Regina Xavier Gomes da Silva – 11 Anos Luanna Beatriz Silva de Oliveira – 19 Anos José Felipe de Souza – 20 Anos Pedro Henrique Luiz dos Santos – 13 Anos Flávia Jaqueline Carlos Neves – 36 Anos Andreza Carla do Nascimento Aguiar – 31 Anos Rayssa Marize de Souza Silva – 25 Anos Anderson do Nascimento Aguiar – 28 Anos Rosenilda Maria de Oliveira da Silva – 42 Anos Rayonara Ribeiro de Oliveira – 31 Anos Elizangela da Silva Rocha – 35 Anos Thays Lucia Oliveira da Silva – 22 Anos Beatriz Santos da Silva – 1 Ano Jose Estevão de Aguiar – 71 Anos Thays Thayana Soares dos Santos – 13 Anos Emily Marques Rocha de Lima – 4 Anos Kaique Marques Rocha de Lima – 7 Anos Helena Beatriz Souza dos Santos – 4 Anos Marize Maria de Souza Silva – 43 Anos Fabio Aguiar dos Santos – 32 Anos Claudemir Barbosa de Sá Filho – 18 Anos Maria Jose Gomes Silva – 81 Anos Rosana Silva de Oliveira – 27 Anos Iranilda Maria Jose da Silva – 43 Anos Eliza Beatriz de Souza – 1 Ano Antony Miguel de Souza Silva – 0 Ano Richarlyson Andre Aguiar da Silva – 11 Anos Jose Ailton Oliveira dos Santos – 34 Anos Francisca Aguiar dos Santos – 63 Anos Vilma Maria Xavier – 53 Anos Lucas Ricardo Aguiar da Silva – 9 Anos Ivandeque Carlos de Lima – 47 Anos Maria Vandeilza Ramos de Aguiar – 59 Anos Rumany Candido da Silva Junior – 7 Anos Otavio da Silva Vieira – 49 Anos Miguel André Oliveira da Silva – 4 Anos Mauro Jorge Cardoso – 61 Anos Yasmim Rocha da Silva – 9 Anos Adriele Santos Rocha – 33 Anos Camily Ferreira de Lima – 8 Anos Rubem Rocha Alberto da Silva – 12 Anos Paulo Gael Silva de Almeida – 1 Ano Arthur Tomé da Silva – 19 Anos Maria de Lourdes da Silva – 62 Anos Celso Alexandre de França – 37 Anos Joseildo Antônio da Silva Filho – 25 Anos Maria Cristina da Silva – 55 Anos Luís Carlos dos Santos – 39 Anos Marcos Antônio da Silva – 51 Anos Rosileide da Silva – 46 Anos Maria de Lourdes Silva Correia – 69 Anos Luciano José de Santana – 47 Anos Edson Pereira dos Santos – 63 Anos Shirleide Ronilda Silva dos Santos – 54 Anos Alice Rebeca da Silva – 6 Anos Mauricéia Rufino da Silva – 38 Anos Robert Rodrigo da Silva – 13 Anos Israel Cecilio da Silva Sebastião – 28 Anos José Severo Filho – 75 Anos Lana Beatriz da Silva – 6 Anos Manoel Jorge da Hora – 84 Anos Gelminia Maria da Silva Sebastião – 33 Anos Maurício Luiz da Silva – 43 Anos Paulo José da Silva – 47 Anos Felipe Gabriel Lima Farias – 4 Anos Alderice Maria da Silva – 61 Anos Hadassa Lima da Silva – 3 Anos Victor Henrique Silva de Lima – 1 Ano Jaidete Lima de França – 39 Anos Reginaldo Romão Paixão – 81 Anos Severina Maria da Silva – 43 Anos Emily Maria Silva do Nascimento – 20 Anos Cleibson Gomes dos Santos – 25 Anos Izaque Jose da Silva – 30 Anos Luci Maria da Silva – 48 Anos Matheus da Silva Ramos – 16 Anos Elaine Maria da Silva – 26 Anos Keven Deyvson da Silva Gouveia – 16 Anos Samuel Heytor Nery Moraes Pereira – 14 Anos Francisco Claudino de Oliveira – 61 Anos Gerson Vicente da Silva – 60 Anos Paulo Firmino Abreu dos Santos Filho – 3 Anos Alysson Ferreira Barros – 43 Anos Identidade desconhecida – Masculino Djalma dos Santos Almeida – 70 Anos Ketllyn Manuelle Rocha da Silva – 23 Anos Lucas André Neves da Silva – 14 Anos Maria Jose da Silva – 56 Anos Gilvan Severino da Silva – 35 Anos Nadine Fenelon Vallois – 26 Anos Andreza Fragoso da Silva – 30 Anos Telma Maria Maciel Abreu dos Santos – 40 Anos George Gaspar Bispo – 40 Anos Wanderson Ferreira Costa – 27 Anos Leandro Severino Franco – 37 Anos Aslan Cabral da Silva – 20 Anos Flávio de Sousa Ferreira – 48 Anos Ruth Soares da Conceição – 49 Anos Lucinalva Maria de Souza – 57 Anos Edmilson Dantas da Silva – 55 Anos Rosimar Candida Pereira – 57 Anos Thais Regina Ramos Feitosa – 31 Anos Rn de Edna Jose da Silva – 0 Ano Jefferson Mendes de Lima – 38 Anos Wesley Sebastião da Silva – 27 Anos Wildlane Maria Silva de Santana – 26 Anos Gabrielle Sophya Calaça da Silva – 6 Anos Gabriela Mendes da Silva – 24 Anos Fabio Luiz Calaça Gomes – 41 Anos Arthur Cabral da Silva – 7 Anos José Melo da Silva – 70 Anos José Pedro de Souza – 56 Anos Teresa Bezerra de Souza – 81 Anos Maria Helena Ribeiro – 45 Anos Ulisses Vinícius Bezerra dos Santos – 21 Anos Maria Jose da Silva – 61 Anos Érico José de Araújo – 35 Anos. Mércia Josefa do Nascimento – 43 anos

Fonte: CNN BRASIL

