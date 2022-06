Chamado de ‘Optimus‘, o robô desenvolvido pela Tesla, empresa de Elon Musk, tem potencial para automatizar o local de trabalho e até mesmo a casa.

- Publicidade -

Concebido para realizar tarefas ‘perigosas e entediantes’ em fábricas e outros locais de trabalho, o Optimus será capaz de transportar cargas até 20kg e poderá também executar uma série de outras tarefas simples.

Medindo 173 cm de altura e pesando 57 kg, ele será capaz de andar a cerca de 5 km/h e é programado com uma inteligência artificial (IA) para ajudá-lo a navegar e cumprir suas funções.

Se tudo isso soa um pouco desconcertante, então é porque é – existem inúmeros filmes de ficção científica envolvendo robôs humanóides que enlouqueceram depois de se rebelar contra seus criadores.

O Optimus vai até parecer como algo saído do filme “Eu, Robô“.

Agora, de acordo com Elon Musk, o novo robô – que foi anunciado no ano passado – será apresentado no “Artificial Intelligence Day” (‘AI Day‘) da Tesla em 30 de setembro.

A versão que estará em exibição será apenas um protótipo, mas nos dará o primeiro vislumbre dessa engenhoca enervante e talvez ofereça a chance de vê-la andando e realizando tarefas.

Eventualmente, robôs como este podem até se tornar um item básico dentro de casa – oferecendo uma maneira de realizar tarefas domésticas chatas, como aspirar o pó, além de servir como um companheiro de IA.

O que poderia dar errado?

Fonte/ Portal ovnihoje.com