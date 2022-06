Centro Oncológico recebe mamógrafo moderno de alta precisão

- Publicidade -

O Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) acaba de receber um mamógrafo mais moderno e de alta precisão.

Totalmente digital, o novo equipamento produz imagens de alta qualidade. Outra vantagem é que, com o uso do aparelho, não é mais necessário utilizar produtos químicos para imprimir os exames. “Hoje temos um exame de mamografia de alta tecnologia, com imagens muito mais claras e nítidas, que permitem uma avaliação médica muito mais eficiente”, explicou a gerente de Assistência à Saúde do Cecon, Carina Hechenberg.

A mamografia é o exame mais eficiente para detecção precoce de câncer de mama. “É como se fosse uma foto muito ampliada, que pega desde uma axila até outra, todas as imagens. Com essa imagem temos a detecção de lesões muito pequenas, que podem indicar alguma coisa ou não. Havendo a visualização de qualquer lesão, essa mulher já passa ao atendimento especializado”, informou Carina.

Foi assim com Raimunda Lopes, que em 2017 recebeu o diagnóstico de câncer de mama. “Sempre tive o hábito de realizar os exames preventivos, e em 2017 apareceu um nódulo. Repeti os exames e, quando confirmou, logo fui encaminhada para tratamento, no Cecon mesmo”, contou Raimunda, que passou por quimioterapia, radioterapia, venceu a batalha e, atualmente, aos 57 anos, tem boa saúde e realiza exames de controle.

Com a compra do novo mamógrafo, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), dá maior eficiência e agilidade ao atendimento. “Hoje conseguimos, com tranquilidade, realizar 30 exames por dia, 600 ao mês em média, pelo menos 50% a mais do que conseguíamos com o antigo equipamento”, destacou Carina.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) mostram que o câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais atinge mulheres, representando cerca de 20,9% de todos os cânceres que atingem pessoas do sexo feminino. O diagnóstico precoce e tratamento adequado aumenta em mais de 90% a chance de cura.

Sobre o Cecon

Destinado ao atendimento de média complexidade, o Cecon é a unidade de referência no estado para realização de mamografia. Além de equipamento para o exame que detecta o câncer de mama, a estrutura conta com laboratório que analisa todos os preventivos de câncer de colo uterino (PCCU) e ambulatório especializado em ginecologia e câncer de mama. A compra do novo equipamento permitiu ampliar o atendimento.

Tão importante quanto realizar os exames é voltar para buscar os resultados. Desde 2019, pelo menos 1.200 exames ainda aguardam pelo retorno dos pacientes. Com o intuito de fazer com que esses exames cheguem às mulheres, o Cecon realiza campanhas periódicas. O chamamento é feito via redes sociais e conta com o apoio dos meios de comunicação de massa. Os exames ficam disponíveis para retirada, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h.

A técnica em radiologia do Cecon, Suzana Araújo, lembrou a importância de ter em mãos o exame anterior: “Com o exame anterior é possível uma avaliação mais precisa do histórico da saúde dessa mulher, avaliar se, de fato, não há presença de nódulo, se evoluiu ou não, e isso é fundamental para que o médico possa fazer uma melhor avaliação e chegar a um diagnóstico preciso”.

A aquisição do equipamento foi viabilizada com recursos de emenda parlamentar da deputada federal Perpétua Almeida.

