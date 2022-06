Centro de Controle Oncológico busca mais de dois mil pacientes que não retiraram resultados de exames

- Publicidade -

O Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon), referência no estado, vem enfrentado um grande desafio. Desde 2019, a unidade acumula mais de dois mil exames que aguardam retirada por parte dos pacientes.

A direção do órgão iniciou, neste mês, uma campanha para que essas mais de duas mil mulheres busquem seus resultados.

Segundo a gerente de assistência do centro, Carina Hechenberger, a falta de atualização no número telefônico tem sido o maior impedimento para que a unidade consiga entrar em contato com as pacientes.

“Infelizmente existe essa cultura de mudar de contato e não atualizar o cadastro, e quando tentamos contatar a paciente não conseguimos”, revela.

Além disso, muitas mulheres que estão aguardando para ser chamadas para a realização do procedimento cirúrgico também estão na mesma situação.

“Hoje, com o mutirão de cirurgias, estamos tendo esse problema, quando tentamos entrar em contato com as pacientes que estão na lista aguardando a vez para realizar o procedimento operatório”, destaca a gerente.

O Cecon orienta as pacientes que aguardam ser chamadas para realizar exames ou receber resultados a se dirigirem ao centro para atualizar o cadastro.

Para isso basta que compareçam ao local com o protocolo de atendimento. Caso tenha sido extraviado, deve levar um documento de identificação, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas.

Fonte: Agência do Acre