Centro de Antropologia do Teatro lança programação na Filmoteca Acreana

A Filmoteca Acreana realiza, entre os dias 29 de junho a 1° de julho, o documentário “Daqui para frente”. O filme é uma produção independente lançado graças ao auxílio de 102 apoiadores de 15 estados brasileiros, por meio de financiamento coletivo.

O documentário conta com a presença de historiadores, jornalistas e artistas brasileiros.

Quem quiser conferir, a programação acontece sempre às 19h e está organizada da seguinte forma:

29 de junho

Nascimento do Catac – Centro de Antropologia do Teatro e Antropofagia do Cinema

Debatedores: Antonio Alves e Jorge Henrique

Cataquista Mediador: Nony Maia

30 de junho

Temática Indígena

Debatedor: Franscisco Piãko

Cataquista Mediadora: Samirra Ganum

1º de julho

Teatro e Cinema no Acre

Debatedores: Silene Farias e Adalberto Queiroz

Cataquista Mediadora: Maria Rita