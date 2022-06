“Cavalinho” dá pinote e ficou foragido por mais de 2 anos

- Publicidade -

Policiais militares do Primeiro Batalhão prenderam na noite desta Segunda-feira, (27) um homem identificado por Jhone de Oliveira Batista, de 33 anos na Rua São José no Bairro João Paulo, região da Baixada.

Mais uma vez a Sociedade contribuindo para que os Policiais tirassem de circulação uma pessoa de alta periculosidade. A prisão do foragido se deu depois de uma denúncia anônima.

Jhone de Oliveira (vulgo) “cavalinho” estava em condição de monitoramento, mas teria violado a tornozeleira a cerca de dois anos e era considerado foragido da Justiça.

De acordo com informações da policia na noite desta segunda-feira, 27, um cidadão avistou a guarnição da Polícia e fez a denúncia anônima do local em que o indivíduo estava.

De prontidão, os PMs seguiram para o local, ao avistar a guarnição Jhone correu e se escondeu em um apartamento nas redondezas, mas a polícia conseguiu capturar e dar voz de prisão ao foragido.

Na revista, os policiais encontraram uma potente arma de fogo da marca Taurus 357, que estava com a numeração raspada, no que possivelmente agrava a situação do foragido por posse ilegal de arma.

Jhone foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA e ficará a disposição da Justiça.