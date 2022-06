Casal morre no mesmo dia e em locais diferentes no Paraná

- Publicidade -

Um casal, que estava juntos há seis anos, morreu no mesmo dia, em locais e por motivos diferentes, na cidade de Missal, região oeste do Paraná. Ildemar Schirmann ia ao encontro de Mirtes Thoele Brum , que já estava passando mal, quando sofreu um acidente no caminho.

Na última quinta-feira, Mirtes que não estava se sentindo bem enviou mensagens ao companheiro, que estava em outra propriedade dos dois. Ildemar pegou a motocicleta para retornar para casa, mas no trajeto sofreu um acidente. Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Segundo relatos, um dos filhos dela foi até a casa da mãe para ajudá-la, mas sem respostas acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já encontrou Mirtes desmaiada. Ela chegou a ser levada ao hospital da região, mas também não resistiu.

Os dois foram sepultados juntos no Cemitério Municipal de Missal. Nas redes sociais, a filha de Ildemar deixou uma mensagem lamentando a morte do pai: “Com muita dor no coração hoje vc meu pai , e vc minha madrasta nós deixaram… que juntos no céu, vcs cuidam de nós aqui.”, escreveu Vanessa em um post do Facebook.

