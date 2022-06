Casal de namoradas suspeita que são filhas do mesmo pais após 2 anos relacionamento

- Publicidade -

Um casal de garotas que está namorando há dois anos decidiu fazer um teste de DNA depois de supostamente descobrir que suas mães tiveram encontros com o mesmo homem. Carley e Mercedes viralizaram no TikTok depois de compartilharem com seus quase 600 mil seguidores a revelação de poderiam ser meias-irmãs e ter o mesmo pai biológico.

A dupla, que também cria conteúdo para sua plataforma OnlyFans, afirmou que descobriu recentemente que suas mães fizeram sexo com o mesmo homem. Em um vídeo que já foi visto mais de 12,5 milhões de vezes, as duas, que na verdade se parecem bastante fisicamente, dublaram um áudio que dizia: “Engraçado, sim. Mas não engraçado ‘haha’, engraçado estranho”.

“Quando você descobre depois de dois anos de namoro que suas mães dormiram com o mesmo cara”, dizia a legenda do vídeo, acrescentando: “Devemos fazer um teste de DNA?”

Nos comentários, Carley e Mercedes perguntaram ao público: “Se realmente temos parentesco, é errado ficarmos juntas?”. A suposta revelação causou uma enxurrada de controvérsias entre os seguidores, muitos dos quais concordaram que as duas são estranhamente parecidas.

“Cara, por favor, eu sempre achei vocês parecidas”, declarou um, com um segundo concordando: “Isso pode explicar por que vocês duas parecem irmãs”. “Faça um [teste de DNA] imediatamente”, instruiu outro, ao qual o casal respondeu: “Estamos com medo”. “Eu não tenho ideia de quem vocês são e imediatamente pensei que vocês eram irmãs antes de ler o texto”, outro ponderou. Outros observaram que, se a dupla está realmente feliz, talvez devesse permanecer “felizmente ignorante”.

Muitos outros questionaram a legitimidade da alegação do casal, com alguns se perguntando se o vídeo só tinha sido publicado para atrair atenção e novos seguidores. Muitos questionaram ainda se tudo era apenas uma brincadeira.

“Eu não posso dizer se isso é real ou apenas uma piada do TikTok?”, disse uma pessoa. Outra se perguntou: “E se elas forem irmãs e nos enganarem para acreditar que estão namorando?”. Em um novo vídeo, o casal dublou o áudio ao lado da legenda: “Estamos felizes em nosso relacionamento de dois anos – descobrindo que podemos ser meias-irmãs”. “Irmãs ou reviravolta na história de namoro… talvez ambos?”, elas adicionaram.

Em outro vídeo, o casal implorou a seus espectadores se eles deveriam “arriscar” fazer um teste de DNA e comprometer seu relacionamento. No entanto, um terceiro vídeo com a mesma premissa fez parte do público coçar a cabeça.

“Você já perguntou algumas vezes agora, com certeza o consenso é sim”, um rebateu sobre o questionamento do teste de DNA. “Três vídeos dizendo a mesma coisa”, observou outro, com outros concordando: “[Há] muitas visualizações. É fake só para ter visualizações porque elas são muito parecidas”. “Acho que se você não fizer o teste vai se arrepender de não saber”, sugeriu outro.

No momento da publicação deste artigo, o casal compartilhou outro vídeo fazendo os testes em casa e alegando que poderia levar algumas semanas para que os resultados sejam processados.

Fonte: Hypeness