Carro tenta fazer ultrapassagem e bate em motociclista

Devido à colisão, ela perdeu o controle da moto e foi arremessada para fora da estrada. A motociclista teve ferimentos na parte esquerda do tórax, na mão, joelho e pé.

A motocicleta foi liberada para a filha dela no local do acidente. O caso foi encaminhado ao 4º Distrito Policial para as devidas providências.

Fonte: G1 RR