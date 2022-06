Carreta da dupla Maiara e Maraisa tomba em rodovia do interior de SP; cantoras não estavam no veículo

- Publicidade -

Na tarde desta sexta-feira (17), a carreta que transportava os equipamentos da dupla Maiara & Maraisa tombou no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu no trevo de Itaju.

As cantoras não estavam no veículo, pois o transporte eram apenas dos equipamentos de som. Em nota, a equipe de Maiara e Maraísa afirmou que não houveram feridos no acidente.

“A assessoria de imprensa de Maiara & Maraisa informa que a carreta da dupla tombou nesta tarde, 17, de junho. O acidente ocorreu na rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), trecho Itaju . Felizmente, ninguém se feriu. Ainda não há informações precisas sobre os equipamentos ou motivação do acidente. Por não haver nenhum dano físico a nenhum dos colaboradores da dupla e reposição dos equipamentos todas as apresentações serão mantidas”, diz a equipe da dupla.