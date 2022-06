Carlos Alberto sobre vida sexual com a esposa: “Não tomo Viagra”

- Publicidade -

Carlos Alberto de Nóbrega, 86 anos, e a esposa, a médica Renata Domingues, 44 anos, falaram sobre a vida sexual do casal em entrevista ao Vênus Podcast.

O casal relatou que se dá muito bem na vida a dois, inclusive quando o assunto é sexo. Renata garantiu às apresentadoras Criss Paiva e Yasmin Ali que eles estão muito bem.

“Uma coisa muito legal entre a gente é que a gente tem relacionamento [sexual]. A gente bateu a química”, afirmou a médica. “Demais”, acrescentou o comediante, fazendo a companheira rir.

Renata, no entanto, confessou que no início da relação com Carlos Alberto, temia que não se dessem bem na cama. “Quando eu conheci o Carlos Alberto, com o dobro da minha idade, [pensei:] ‘como vai ser na hora H?’ Não tem como eu me enganar e ficar com uma pessoa que não vai ter nada”, afirmou.