Cãozinho fica hospedado em pet shop e volta sem um dos olhos para casa

Um caso que aconteceu no fim do mês passado em Ipatinga, no Leste de Minas Gerais, nesse fim de semana, começou a repercutir em todo o país: Bethovem, um cãozinho da raça Shih-tzu, perdeu um dos olhos após ficar um dia hospedado em um hotel canino.

De acordo com a advogada Idamara Fernandes, tutora do animal, Bethovem foi hospedado no dia 20 de maio e, já no dia seguinte, ela e seu marido receberam uma ligação de partir o coração.

O estabelecimento informava que seu bichinho havia sofrido um acidente e perdido o olho direito.

Dor e sofrimento

A tutora de Bethovem criou uma conta no Instagram onde narra o dia a dia do cachorro, após a cirurgia.

Idamara classifica o acidente como um caso de “irresponsabilidade”, segundo ela, cometida pela equipe do estabelecimento.

De acordo com o veterinário que atendeu o caso, Bethovem chegou à clínica com um quadro grave de hemorragia ocular. Não há, no entanto, explicações do que teria causado o problema.

Luta por fiscalização

Agora, Idamara iniciou uma campanha por mais responsabilidade com os animais. Até o momento, a conta de Bethovem no Instagram já conta com mais de 3 mil seguidores e vem alcançando mais e mais pessoas.