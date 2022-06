Cãozinho faminto faz sucesso entre fiéis após ‘roubar’ pão em missa

- Publicidade -

Um caozinho esfomeado, virou estrela em uma missa na cidade de Boiacá, na Colômbia, após roubar o pão do altar, durante a celebração religiosa, transmitida por um fiel nas redes sociais.

As imagens registraram o momento em que o animal, aparentemente sem dono, se aproximou de uma mesa ao lado do padre, onde estava o alimento.

Ele se ergue com cuidado e abocanha o pão, deixando a igreja tranquilamente, levando com ele o símbolo sagrado, sem ser notado pelos membros da igreja que estavam no altar. A cena foi gravada no Santuário de Nossa Senhora de Belencito.

Acredito que esse cachorro se superou no nível de heresia”, ironizou Rubén Darío Toro López, que compartilhou o vídeo nas redes na última terça-feira (7), conseguindo mais de 30 mil curtidas.

Nos comentários da publicação, internautas se divertiram ao comentar o “pecado” do animal, com alguns aproveitando para afirmar que o vira-lata teria “a alma mais pura que a dos humanos”. O pão é usado na Igreja Católica para simbolizar o corpo de Jesus Cristo durante a celebração da Eucaristia, também conhecida como comunhão.

Fonte/ Portal Uol