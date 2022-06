Cantora sertaneja morre após ser atropelada por carro desgovernado

Uma cantora de sertanejo, de 27 anos, morreu ao ser atropelada por um carro desgovernado na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, na tarde de quinta-feira (2). O carro era dirigido por uma idosa de 66 anos, que não teve nome divulgado. Nesta sexta-feira, o corpo de Tâmara Matos foi velado por familiares e amigos.

Tâmara foi atingida quando ia a um restaurante com duas amigas para almoçar. O carro subiu a calçada, e a cantora e uma das colegas foram atropeladas. A vítima fatal chegou a ser arrastada pelo chão.

Elas foram atendidas pelo Samu e levadas para um hospital do município. Tâmara não resistiu e morreu na internação. Sua amiga não teve ferimentos graves e já recebeu alta.

Segundo a polícia, a idosa que causou o acidente responderá por homicídio culposo. De acordo com o G1, a corporação, porém, não disse se ela ficou detida nem o motivo da perda do controle do carro.

Tâmara era engenheira e trabalhava na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itabuna. Ela conciliava a profissão com a música e já tinha uma agenda lotada para shows no São João. No último fim de semana, ela se apresentou em Coaraci, uma cidade da região.

