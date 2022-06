Caminhonete furtada em Rio Branco é recuperada em poder de ex presidiário

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 02 de junho, a equipe do BOPE em parceria com o GEFRON, apreendeu uma caminhonete modelo Hilux de placa OXP 8276 em Plácido de Castro.

Segundo informações repassadas a nossa equipe. O grupo GEFRON estava realizando barreira na ponte em Plácido, quando foi acionado para fazer apoio ao BOPE, que apreendeu uma caminhonete modelo Hilux na Rodovia 475, que liga o município de Plácido de Castro, ao município de Acrelândia.

Ainda segundo informações, quem dirigia a caminhonete, é ex presidiário em monitoramento, de nome Francisco, o mesmo cortou a tornozeleira e furtou a Hilux em Rio Branco, e estava levando para Bolívia.

O BOPE suspeitou do motorista, e deu ordem de parada. Ao realizar as inspeções no veículo, constatou que a caminhonete é furtada, e o motorista ex presidiário com tornozeleira rompida.

Foi dada voz de prisão para Francisco, e a caminhonete recuperada.