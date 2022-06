Caixão cai de carro funerário e fica no meio de avenida; vídeo

Um caixão com corpo dentro caiu de um carro funerário no meio de uma rua de Pontalina, no centro de Goiás. Uma câmera de segurança filmou quando o veículo passa por um cruzamento na noite de quinta-feira (2), o caixão cai do porta-malas e fica no chão da avenida (assista acima). Pelas imagens, dá para perceber que o caixão não se abriu com o impacto.

VÍDEO: Caixão cai de carro funerário e fica no meio de avenida em Pontalina

O carro funerário passou pelo cruzamento da Avenida Bahia com a Rui Barbosa, no centro da cidade. Comerciantes da região disseram que o motorista logo percebeu e voltou para pegar o caixão.

A funerária Renascer da Paz explicou que o peso do caixão destravou o porta-malas do carro ao passar no cruzamento. Duas pessoas que estavam no local ajudaram o motorista a colocar a urna de volta no veículo, que seguiu viagem.

O corpo estava sendo levado para Aloândia, que, inclusive, chegou no horário marcado para começar o velório, segundo a funerária.

VÍDEO: Moradores filmam caixão do meio de avenida em Pontalina