Cada vez mais bancos pensam em serviços de crédito digitais

- Publicidade -

Oferecer uma boa experiência ao cliente é o desejo de toda empresa atualmente. Com

as pessoas cada vez mais exigentes, as marcas que oferecem as melhores opções são

as que se destacam. Por isso, muitos bancos vêm oferecendo serviços para economizar

economizar ou dar algum benefício ao seu cliente.

Os principais estão relacionados principalmente ao crédito, oferecendo opções que

ajudam o cliente e facilitam sua vida. Veja alguns dos principais serviços oferecidos.

5 serviços de crédito para ajudar nas contas

Os bancos já vem oferecendo muitas opções de crédito facilitado para seus clientes,

mas esse movimento também acontece por fora. Muitas outras instituições financeiras

também oferecem essas facilidades.

Algumas empresas são, inclusive, especializadas em um tipo de serviço, como

parcelamento de boleto ou pagamento facilitado. Procure pela opção que deseja e

avalie a segurança e, claro, os juros antes de utilizar o serviço.

1. Pix parcelado

A possibilidade de parcelar o Pix é algo cada vez mais comum e é considerado um

serviço de crédito. Afinal, o banco faz o pagamento “para você”, enquanto você paga

pelo valor com parcelamento e um juros embutido. É como no cartão de crédito,

quando há o parcelamento com juros.

Essa opção é interessante principalmente quando você precisa fazer um Pix, mas não

tem todo o valor em conta, ou quando o valor é muito alto e você não quer atrapalhar

suas finanças. Assim, você paga o valor de maneira parcelada.

2. Parcelamento de boletos

Outra opção que vem se tornando cada vez mais comum, e é muito utilizada, é a

possibilidade de parcelar os boletos de contas. Em tempos em que as contas sobem

cada vez mais, essa pode ser uma boa opção para aqueles meses de aperto.

O funcionamento também é como um cartão de crédito: você faz o parcelamento e o

pagamento é descontado mensalmente. O valor final fica com juros, porém,

dependendo do valor, vale a pena aderir, principalmente quando se está sem dinheiro.

3. Carnê digital

O carnê já é um velho conhecido do brasileiro, que é basicamente um parcelamento

mediante a juros diferentes do cartão de crédito. Esse formato é indicado para quem

não tem acesso a um cartão de crédito, por exemplo, ou quer uma opção com juros

mais baixos.

O carnê digital é uma opção fornecida tanto por bancos quanto por outras instituições

financeiras. É comum que as próprias lojas ofereçam seus próprios carnês digitais,

principalmente os grandes varejistas, que muitas vezes também têm serviços de

crédito.

4. Antecipação FGTS

Essa é uma opção que surgiu desde a possibilidade de fazer o saque-aniversário do

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em 2020. Com esse serviço, a

pessoa consegue antecipar mais de um saque-aniversário de uma só vez, fazendo

pagamento anualmente do valor.

Ou seja, é como um empréstimo, mas considerando um valor que está no FGTS e com

pagamento facilitado. É possível fazer pela Caixa Federal (o banco responsável pelo

FGTS) ou por outros bancos e instituições. Só é preciso ficar atento às taxas de juros.

5. Cashback da compra

Esse serviço não é especificamente de crédito, mas é um que vale a pena ficar de olho

pela sua facilidade e benefícios. Nesse caso, funciona assim: você faz a compra pelo

cartão de crédito e o banco devolve uma parte do dinheiro para você.

Assim, você consegue fazer uma compra economizando uma parte do dinheiro, mesmo

se ela for feita em cartão de crédito. Essa é uma opção benéfica para economizar e

também para conseguir abater juros das compras. É só fazer a diferença entre o juros

e o que será retornado para ver se vale a pena ou não.

O cashback em compras não é tão comum entre os bancos, mas é um serviço em

crescimento. Outra opção é utilizar os próprios programas de cashback da internet, que

conseguem fazer o mesmo. A diferença é que o valor retornado fica em uma conta do

programa e você precisa transferir o dinheiro para a sua depois.