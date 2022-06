BRASILEIRÃO: Fluminense e Atlético-MG se enfrentam no Maracanã

O técnico da equipe das Laranjeiras. Fernando Diniz, tem alguns desfalques certos. O jovem atacante Matheus Martins foi liberado para a seleção brasileira sub-20 e não joga. Outra ausência é o meio-campista Nonato, expulso mesmo estando no banco durante a derrota de 1 a 0 para o Juventude em Caxias do Sul. Quem não deve atuar é Nathan, jogador que pertence ao Atlético-MG e que está por empréstimo no Flu (que não parece disposto a pagar a multa contratual para tê-lo em campo contra o Galo).

Um possível reforço é Jhon Arias. O meia-atacante retornou na última terça-feira (7) ao Rio, após defender a seleção colombiana em partida amistosa, e treinou normalmente. Outra boa notícia no time das Laranjeiras é a volta do zagueiro David Braz, que cumpriu suspensão.

No Atlético-MG, o goleiro Éverson destaca a importância deste momento da temporada: “Foi nesse mês de junho, no ano passado, que arrancamos para as conquistas do Brasileiro e da Copa do Brasil”.

No sorteio realizado pela CBF para definir os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, ficou definido que o Fluminense enfrentará o Cruzeiro enquanto o Galo pega o Flamengo.

Fonte/ O Alto Acre