Brasil x Coreia do Sul: seleção brasileira tem ampla vantagem no retrospecto do confronto

A seleção brasileira entra em campo na manhã desta quinta-feira, em Seul, para enfrentar a Coreia do Sul em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar. A partida terá bola rolando a partir das 8h (horário de Brasília). Com alguns desfalques pontuais, Tite terá a oportunidade de testar atletas e diferentes formações para o Brasil a fim de eliminar dúvidas para a convocação final do Mundial de 2022.

Os sul-coreanos repetiram uma boa campanha nas Eliminatórias Asiáticas, ficaram atrás somente do Irã em seu grupo e querem solidificar seu estilo de jogo para avançar às oitavas de final da Copa, feito que só alcançaram em 2010 e 2002, quando sediaram o evento. A Coreia do Sul é comandado por um conhecido do futebol brasileiro, o técnico português Paulo Bento, que teve curta passagem pelo Cruzeiro.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Coreia do Sul e Brasil será realizado às 8h (horário de Brasília) desta quinta-feira, no estádio Sang-am de Seul, capital sul-coreana.

Fonte/ Jornal Estadão