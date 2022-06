Brasil vai amanhecer em guerra se Lula for eleito presidente, afirma Ciro Gomes

O levantamento do Datafolha divulgado no fim do mês passado mostrou que, no 1º turno, Lula tem 48% das intenções de voto, contra 27% do presidente Jair Bolsonaro. Já Ciro aparece com 7%.

Na entrevista, ele afirmou: “Quero reconciliar o Brasil. O que eles [eleitores] estão fazendo com o Bolsonaro depois de terem sido enganados? Eles não querem de volta a esculhambação do Lula e do PT, que eu também não quero. Então, eu posso dizer para eles:

“Ó, meu irmão, a chance agora é você botar um cara que vai poder fazer uma discussão lá no segundo turno com o Lula. Tira o Bolsonaro agora, porque lá eu vou poder discutir corrupção, pacificação do país”.

Em seguida, o pré-candidato perguntou: “Você acha que, se o Lula for eleito, o país vai amanhecer mais ou [vai amanhecer] menos pacificado?”.

Quando o entrevistador começou a responder, o próprio Ciro interrompeu e completou: “Em guerra. Isso é evidente! Você acha que o Lula tem condição de oferecer uma agenda de enfrentamento da corrupção, que é um problema gravíssimo do Brasil? Ele tem alguma condição? Ele não tem condição nem de falar no assunto”.

Na entrevista, o Ciro diz que quer “pegar o eleitor que está com Lula sabendo que Lula corrompeu o país, que o Lula produziu a crise econômica, que o Lula parou no tempo, que o Lula é o grande responsável pelo atraso conceitual e ideológico do Brasil, mas que é o único cara que pode derrotar o Bolsonaro…”.