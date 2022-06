Brasil se torna o maior exportador de carne bovina do mundo

- Publicidade -

Estudos apontam que o Brasil se tornou o maior exportador de carne bovina do mundo nos últimos meses. Apenas em 2021, cerca de 2,5 milhões de toneladas do produto saíram do país para abastecer frigoríferos estrangeiros.

Os dados foram divulgados no relatório publicado pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).

De acordo com o estudo, a exportação do ano passado foi responsável por alçar o país como o maior exportador de carne bovina do planeta.

Maior rebanho do país

Os dados divulgados mostram também que Mato Grosso tem o maior rebanho de todo o país. No total, são quase 28 milhões de cabeças de gado.

No top cinco nacional também aparecem Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, empatados com cerca de 22 milhões, seguidos de Goiás (20 milhões) e Pará (16 milhões).

Fonte: O Livre