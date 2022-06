Brasil perde para a China e encerra primeira etapa da Liga com duas derrotas

- Publicidade -

O Brasil se despediu, neste domingo, da primeira etapa da Liga das Nações masculina de vôlei com derrota. Novamente em um Ginásio Nilson Nelson lotado, a seleção brasileira não conseguiu se encontrar em jogo e perdeu para a China por 3 sets a 0 (25/23, 31/29, 25/23). Foi a primeira vitória chinesa nesta edição da competição.

Agora, o Brasil viaja para a Bulgária, onde disputa a segunda etapa da Liga das Nações na cidade de Sofia. O primeiro desafio da seleção brasileira na Europa está marcado para o dia 22, diante da Polônia, na reedição da última final da Liga das Nações.

O maior pontuador do jogo foi o oposto chinês Zhang, que terminou o jogo com 25 pontos. Pelo Brasil, Alan foi o maior destaque ofensivo. O camisa 21 terminou a partida com 19 pontos. O ponteiro foi o maior pontuador brasileiro nas quatro partidas até o momento na Liga das Nações.

— Uma derrota igual hoje é uma derrota que fica pesada para o campeonato. A gente contava com essa vitória porque sabe que daqui pra frente vai ficar mais pesado o campeonato. Se a gente jogasse com 100%, a gente com certeza sairia com a vitória, e não foi isso que aconteceu — destacou o central Lucão.

O jogo

O Brasil começou o jogo em um ritmo lento. Com erros de saque, e até alguns erros de posicionamento em quadra, como quando o levantador Fernando e o central Lucão chegaram a se chocar durante um ponto, os donos da casa não conseguiram imprimir o ritmo de jogo desejado. O panorama só começou a mudar com uma passagem de Lucão no saque, já na parte final do primeiro set.

A vantagem chinesa, que era de quatro pontos, caiu para apenas um. A China, no entanto, segurou a reação dos donos da casa e fecharam o primeiro set por apertados 25/23.

Empurrado pela torcida, o Brasil voltou melhor para o segundo set. Os chineses, porém, mostraram a mesma paciência da parcial anterior para frear o bom momento brasileiro. Os visitantes não demoraram a tomar a frente do placar. Na reta final da parcial, brasileiros e chineses se alternaram no placar, com ambas as equipes tendo set points à disposição. A China, mais uma vez, se saiu melhor nos momentos decisivos e fechou o set por 31/29.

Atrás no placar, o Brasil voltou à quadra para o terceiro set com modificações. Convocado para o lugar de Lucarelli que, lesionado, desfalcou a seleção brasileira na primeira etapa da Liga das Nações, o ponteiro Victor, ganhou a primeira oportunidade na competição.

Os chineses começaram melhor no terceiro set, chegando a abrir quatro pontos de vantagem. O central Lucão, mais uma vez, comandou a reação brasileira durante uma boa passagem pelo saque. Com o camisa 16 bem no fundamento, o Brasil virou o jogo para 12/11, para delírio dos torcedores. A China, porém, voltou a mostrar poder de reação no jogo.

Acertando no ataque e com a defesa funcionando, os visitantes viraram o placar e fecharam o set em 25/23, sacramentando a vitória por 3 sets a 0.

Fonte/ Portal ge.globo.com