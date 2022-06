Era a Coréia do Sul, mas poderia ser o Chile ou o Peru. O Brasil venceu de forma confortável e sem fazer esforço um amistoso que pouco acrescenta às observações de Tite para a Copa do Mundo. Com um 5 a 1 tranquilo, gols de Richarlison, dois de pênalti de Neymar, um de Coutinho e um de Gabriel Jesus, a seleção foi até o outro lado do mundo, após o fim da temporada na Europa, e jogou em ritmo de treino. A atuação segura ganhou contornos mais animados com a subida de produção do ataque nos minutos finais, após uma série de trocas de

O gol da Coreia do Sul marcado por Hwang Ui-Jo após giro sobre Thiago Silva deu indícios de que os donos da casa poderiam exigir mais do Brasil, mas a seleção comprovou o seu melhor conjunto, com a manutenção de Casemiro e Fred e o ataque formado por Neymar como um meia, Paquetá e Raphinha abertos, e Richarlison como referência móvel. As grandes novidades foram Daniel Alves, que não fez um bom jogo, e Alex Sandro, esse sim grata surpresa, com atuação ofensiva e dois pênaltis sofridos.

Tite só ousou no segundo tempo, quando observou por 20 minutos algumas alternativas que se provam interessantes para o ataque brasileiro. Vini Jr foi o primeiro a entrar, na vaga de Richarlison. Com isso, Neymar passou a jogar mais adiantado e Paquetá por dentro. Mas nem dez minutos depois, o técnico colocou Coutinho e Gabriel Jesus. Neymar saiu, e Paquetá virou a referência. Coutinho assumiu o meio e Gabriel Jesus foi para a ponta direita com a saída de Raphinha. Em seguida, Coutinho fez o quarto gol. Foi a vez de Paquetá sair para Matheus Cunha assumir a função de centroavante. Nos acréscimos, Gabriel Jesus arrancou e fez o quinto.

Ainda foram observados Bruno Guimarães e Fabinho. Apenas a linha de zaga ficou intacta, e teve bom papel, sobretudo o goleiro Weverton. Agora, a seleção vai enfrentar o Japão na próxima segunda-feira, quando encerra os amistosos de junho.