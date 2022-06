Bozo acusa Xuxa de acabar com personagem e expõe competição perdida contra Rainha dos Baixinhos

Em entrevista ao podcast ‘Inteligência Ltda’, Wanderley Tribeck, idealizador do palhaço Bozo, personagem de muito sucesso nos anos 80, revelou a disputa por espaço com Xuxa, que segundo ele, deu fim ao personagem.

O agora pastor evangélico detonou Xuxa e Silvio Santos e disse que a ascensão dos dois apresentadores foi o principal causador pelo fim do palhaço Bozo:

“O Silvio começou a colocar mulher de shortinho no programa. Falei para ele que não daria certo, eu saí do ar por causa da Xuxa. Como é que eu vou concorrer com a Xuxa e com as paquitas? Bumbumzinho tudo lá, quem ia querer ver o Bozo?”, detonou o ex palhaço.

Segundo Wanderley, Xuxa abandonou as crianças e diz que ela não seguiu o que denominaram ela a vida toda, como ‘Rainha dos baixinhos’:

“Entrou no lado sexual e ela tá pagando um preço muito alto por isso. Por enganar as crianças. Porque se você é ídolo de crianças, você tem que trabalhar com crianças a vida toda. Eles vieram com ‘Rainha dos Baixinhos’ e agora abandonaram as crianças”, ressaltou.

Bozo ainda destacou que jamais abandonou as crianças, e sim foi obrigado a sair: “Eu não abandonei as crianças, fui obrigado a sair pois não tinha como competir com ela”.

APOIO A ARTHUR AGUIAR

Xuxa demonstrou apoio a Arthur Aguiar principalmente na época do Big Brother Brasil, tudo isso porque um vídeo na internet bombou.

Xuxa descobriu que Arthur Aguiar participou do Xuxa Park, um programa da rainha dos baixinhos na televisão, na época, o cantor e ator tinha apenas 10 anos.

