Bolsonaro retorna dos Estados Unidos, chega de surpresa no CPAC e faz alerta preocupante

- Publicidade -

Ele chegou de Orlando e desembarcou em Brasília no início da tarde deste domingo, por volta de 15h.

Ao chegar ao Palácio do Alvorada, entrou no CPAC por meio de uma live.

Em uma conversa com as mais de 3 mil pessoas presentes ao evento, Bolsonaro respondeu perguntas do filho Eduardo.

Dois pontos merecem destaque nas palavras do Presidente:

“As Forças Armadas do Brasil são o último obstáculo do socialismo”.

E:

“Não podemos ter eleições sob o manto da desconfiança”.

Em seu discurso, Bolsonaro vinculou todas as respostas às eleições, algo que chamou a atenção.

Juntando as peças do quebra-cabeça e acompanhando os bastidores do CPAC, é de se concluir que o Presidente Bolsonaro vai agir para garantir lisura no processo eleitoral.

Veja o vídeo:

Fonte/ Portal Jornal da Cidade Online