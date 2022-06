Bolsonaro arrasta verdadeira multidão de apoiadores às ruas de Orlando nos EUA

- Publicidade -

A crescente popularidade de Jair Bolsonaro, normalmente constatada também em suas viagens internacionais, ganhou um novo status neste sábado (11), durante encontro com apoiadores na cidade de Orlando, no estado norte-americano da Flórida.

Isso porque o que deveria ser uma reunião de um grupo de motociclistas locais, para um passeio pelas ruas da cidade, acabou se transformando em uma imensa motociata, similar as realizadas no Brasil, com uma multidão abraçando e batendo fotos com o presidente.

Vale destacar que Orlando é uma cidade de grande concentração de brasileiros, o que explica, então, as imagens impressionantes.

Um verdadeiro ‘Datapovo Internacional’.

Bolsonaro agradeceu a recepção e voltou a afirmar que segue lutando pela nossa liberdade e em defesa da democracia, agindo dentro das quatro linhas da Constituição.

