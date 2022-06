Boca suspende festa do título após morte de torcedor na Bombonera

Um torcedor do Boca Juniors morreu de ataque cardíaco neste domingo na Bombonera antes da partida contra o Arsenal. Assim, a festa de comemoração do título argentino, que estavam programadas para depois do apito final, foram suspensas pela diretoria do clube.

O torcedor se chamava Hugo Jorge Núñez, 67 anos, sócio vitalício, de Villa Pueyrredón, e estava na Bombonera aguardando a reunião dos torcedores. Ele tinha histórico de problemas cardíacos.

Enquanto os jogadores estavam no campo de jogo, Darío Benedetto percebeu que algo estava acontecendo no setor inferior das arquibancadas e avisou Rubén Argemi, médico do Boca, que foi ao setor para tentar reanimar a vítima.

“O Club Atlético Boca Juniors informa que as comemorações previstas após o Boca-Arsenal pela recente conquista da Taça da Liga foram suspensas devido à morte do membro vitalício Jorge Núñez durante o jogo desta tarde na Bombonera. Do clube Lamentamos profundamente o episódio e acompanhar sua família e amigos neste triste momento”, diz o comunicado divulgado pela instituição.

“Somos um grupo, fazemos o melhor pela equipa, dedicamos esta vitória ao membro que faleceu, sentimos muito “, foram as palavras de Exequiel Zeballos após a vitória por 2 a 1 diante do Arsenal.

Por fim, Zeballos tentou evitar a pressão de ser titular em um clube de ponta como o Boca e expressou que “vou tentar me divertir, continuar aprendendo com os conselhos da comissão técnica, que sempre nos ajuda, crianças, a aprender como pessoas e como jogadores”, finalizou.

Fonte: Yahoo!