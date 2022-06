Bill Cosby é condenado por abuso sexual de menor de idade na Mansão da Playboy

- Publicidade -

Na última terça-feira, dia 21, Bill Cosby foi declarado culpado por abusar sexualmente de um adolescente de 16 anos de idade na Mansão da Playboy em 1975. Segundo o Hollywood Life, a decisão do juri fará com que Bill renha que pagar 500 mil dólares em danos para a vítima, o equivalente a cerca de dois milhões e 579 reais.

As alegações são de que o ator teria molestado Judy Huth em um quarto da Mansão. A vítima abriu o processo em 2014, buscando compensação por danos morais. Ela dizia ter conhecido Cosby em 1975, enquanto ela e a amiga de 17 anos de idade assistiam as gravações de um filme em Los Angeles, nos Estados Unidos. Bill teria chegado até elas e perguntado se elas queriam se sentar com ele.

Após este dia, o ator teria convidado ela e a amiga para encontrá-lo em uma quadra de tênis, onde ele serviu bebidas alcoólicas para as duas. A vítima também disse que o ator a mandava tomar uma cerveja toda a vez que ele ganhava, e quando as partidas acabaram, ele as levou para a Mansão da Playboy, onde Huth disse que Cosby pediu para que ela se sentasse na cama de um dos quartos com ele.

A vitória de Huth tomou lugar um ano após Bill ser solto da prisão por ter sido condenado por drogar e abusar sexualmente de Andrea Constand em 2004.

Fonte: Estrelando