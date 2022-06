Bibliotecas públicas do Acre promovem atividades culturais e educacionais para todos os públicos

- Publicidade -

Neste primeiro semestre de 2022, as Bibliotecas Públicas do Estado do Acre desempenharam atividades nas áreas da educação e cultura que possibilitaram mais acesso ao livro e à leitura, especialmente em Rio Branco (capital), Tarauacá e Cruzeiro do Sul, onde ficam localizadas, respectivamente, as bibliotecas: Adonay Barbosa, Anselmo Lessa, e Padre Trindade.

Biblioteca Adonay Barbosa

Após quase dois anos fechada, devido à pandemia da covid-19, a Biblioteca Pública reabriu as portas no dia 8 de setembro de 2021. Localizada no centro de Rio Branco, o espaço contabiliza 40 anos de serviços prestados à população e recebe crianças, jovens, adultos e idosos, tornando-se um lugar para todos os públicos. Além do acesso ao livro e à leitura, há também as salas temáticas e a popular Filmoteca Acreana.

A biblioteca possui o maior acervo do estado, atualmente reunindo mais de 75 mil documentos catalogados, sendo reconhecida como um dos mais completos acervos da região. Existem livros para todos os tipos de leitor: romances, científicos, religiosos, técnicos e acadêmicos.

Após uma visita do consulado do Japão, o acervo de HQS ficou mais rico ao receber uma doação de 719 Mangás, diretamente do Programa de Doação de Livros da Fundação Japão, sediada em São Paulo (FJSP). Na 1ª Semana do Nerd, que ocorreu do dia 25 a 27 de maio, as HQs e exemplares foram disponibilizados por meio de uma exposição literária na U:Verse.

No último dia 20, o coordenador do Departamento de Livro e Leitura, Jackson Vianna, esteve em reunião com o Serviço Social do Comércio (Sesc), na Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio). No encontro foi oficializada a parceria para a realização do projeto Poeta na Praça.

Para o mês de junho, as bibliotecas propõem um Arraial Literário para que a população leitora tenha uma diversidade cultural no festejo do São João. O evento ocorre no próximo dia 24. Sobre as atividades que aconteceram e ainda irão acontecer, o coordenador responsável, Jackson Vianna, comenta sobre a importância de fomentar a leitura e a escrita no estado.

“Há uma preocupação em torno das atividades literárias e do fomento do livro e leitura. A nossa responsabilidade é manter as condições bibliotecárias necessárias para os usuários. Nesta gestão, nossa preocupação é que as bibliotecas sejam equipamentos culturais não só pela estrutura, mas pelo que há dentro delas”, disse.

Biblioteca Anselmo Lessa

A Biblioteca Professor Anselmo Lessa está localizada no município de Tarauacá e foi revitalizada e entregue à população no ano de 2020, em 15 de outubro (Dia do Professor), após quatro anos fechada. O que motivou o governo a retomar o funcionamento da biblioteca foi a necessidade de manter a população local próxima da educação e das ações culturais em geral.

Atualmente, o espaço tem promovido atividades voltadas para a educação da região, por meio de atividades com alunos do pré-escolar ao ensino médio. Durante a pandemia o contato com os livros não foi possível. Com o avanço da vacinação, a biblioteca preocupou-se em reaproximar os alunos da leitura.

Dentre as iniciativas recentes estão: o lançamento de livros; a ministração de oficinas e palestras; visitação aos espaços da biblioteca; além de outras atividades. No momento, a biblioteca disponibiliza o empréstimo de livros, visitação e agendamentos do espaço.

A gestão do espaço dialoga com a prefeitura do município, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação e de Saúde, ação importante para promover melhoras nas áreas de tecnologia, segurança e infraestrutura para atender ainda melhor a população local.

Biblioteca Pública Padre Trindade

Localizada na terra da melhor farinha do mundo, a Biblioteca Padre Trindade foi entregue à comunidade no dia 20 de fevereiro de 2014. O espaço conta com um acervo de 19 mil obras literárias, em formato de áudio e e-book, além das seções de histórias em quadrinhos (HQ), de livros infantis e de revistas diversas.

No ano de 2021, a biblioteca representou o Acre no projeto Recode Bibliotecas, classificando-se em segundo lugar na primeira etapa. As cinco primeiras colocadas de cada fase ganharam equipamentos para apoiar o uso de tecnologia em seus espaços, como notebooks (1º e 2º lugar), TV de 32″ (3º lugar), Datashow (4º lugar) e impressora multifuncional (5º lugar). A Padre Trindade conseguiu se classificar em 2º lugar.

O espaço oferta cursos online, que podem ser concluídos em casa ou no local de preferência do usuário, por meio da plataforma da Recode Bibliotecas. A Recode é uma organização social que promove o empoderamento digital, que é um dos objetivos da gestão da Padre Trindade.

O prédio ainda passa por revitalizações, mas está com as portas abertas. Além do trabalho interno, o espaço realiza atendimento nas escolas e em outros locais. O objetivo da biblioteca é aumentar o número de cursistas e incentivar a política de melhoria das condições sociais do município, de acordo com a gestora do espaço, Milena Oliveira.

Fonte/ Jornal O Rio Branco