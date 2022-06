Beiçola de A Grande Família, após decretar falência, precisa ser internado às pressas após grave complicação

- Publicidade -

O ator Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, passará por uma operação para melhorar uma fístula na uretra, depois de ter passado alguns meses esperando para finalmente ter atendimento no SUS.

Em torno de um mês foi feita uma vaquinha e gente de todo país doou. O objetivo era fazer com que Marcos Oliveira, que desabafou sobre as dificuldades que vem enfrentando, pudesse pagar todas as despesas que fará com médicos, hospital e remédios.

Na última terça-feira, 28 de junho, o eterno Beiçola avisou que será internado na semana que vem e precisará, mais uma vez, da ajuda de todos que possam auxiliá-lo. De acordo com o site Em Off, o artista será conduzido para unidade médica entre segunda e terça que vem.

“Eu tenho notícias de que semana que vem eu interno no Hospital Souza Aguiar (Rio de Janeiro), para a operação“, relatou o artista. Marcos Oliveira aguarda que os fãs possam realizar doações por meio do Pix já exposto por ele, já que tem diversos gastos com aluguel e em breve terão as despesas dos médicos.

Eterno Beiçola faz cirurgia

De acordo com Marcos, este procedimento vinha sendo esperado desde o começo do ano. E ele, em suma, necessitará desta ajuda em dinheiro por cerca de três meses, para que dessa forma possa pagar as contas. “A contribuição tá indo, aos poucos, mas tá indo. Eu vou ficar parado uns dois ou três meses, então eu preciso pagar aluguel, conta de luz, de águas, essas coisas”, falou o eterno Beiçola.

“Eu vou precisar da contribuição sempre”, concluiu o artista, se exibindo confiante e declarando que irá ficar melhor. O último projeto dele na TV foi em 2018, quando fez a trama Deus Salve o Rei. Após isso ele encarou problemas financeiros, especialmente com a vinda da quarentena.