Beber uma cerveja por dia pode fazer bem para o intestino, diz estudo

O hábito de tomar cerveja diariamente pode fazer bem para a saúde do intestino, de acordo com pesquisadores portugueses da Nova Universidade de Lisboa. O estudo analisou 19 homens entre 23 e 58 anos que tomaram uma long neck todos os dias durante o jantar por um mês.

Metade dos participantes tomou cerveja normal, e os outros, a versão sem álcool. A rotina dos participantes não mudou: todos continuaram comendo refeições semelhantes e fazendo a mesma quantidade de exercício.

No final do experimento, não houve diferença no peso, colesterol ou percentual de gordura dos voluntários. Foi feita uma análise de amostras fecais antes e depois do estudo para verificar as bactérias presentes no intestino.

Todos os participantes tiveram um aumento de 7% na variedade de bactérias, o que está relacionado à melhor saúde do intestino e do corpo — estudos recentes mostram relação entre a microbiota intestinal e a depressão, obesidade e outras doenças. Segundo os pesquisadores, foi testado o efeito de cervejas lager, mas opções mais fermentadas devem ter um resultado ainda melhor.

A explicação para a melhora do microbiota intestinal é a presença de polifenóis na cerveja — a substância é conhecida por controlar o desenvolvimento de bactérias e está relacionada ao processo de fermentação da bebida.

Como os resultados foram semelhantes nos grupos que consumiram as versões com e sem álcool, os pesquisadores recomendam que seja consumida apenas a versão 0%. O abuso de álcool está relacionado ao desenvolvimento de uma série de doenças, incluindo câncer, pancreatite, problemas cardíacos e no fígado.

A pesquisa foi publicada na revista científica Journal of Agricultural and Food Chemistry.