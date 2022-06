Bebê e adolescente morrem após caírem da ponte

Um bebê de dois anos e uma adolescente de 16 anos morreram após caírem da ponte do rio Preto, na zona rural do município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

O caso aconteceu na noite de ontem (31). As vítimas junto com a mãe do bebê, uma mulher de 36 anos, estariam em uma motocicleta que acabou caindo em um buraco na ponte devido a madeira quebrada.

Com a queda na água do rio Preto, o bebê foi localizado posteriormente, mas já em óbito.

A mãe do bebê conseguiu se salvar, no entanto, a outra filha dela de 16 anos sumiu no rio e os Bombeiros seguem com as buscas.

Segundo o Rondoniaovivo apurou, a mulher de 36 anos conduzia a moto com a filha de 16 anos na garupa segurando o bebê.