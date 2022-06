Bebê de 5 meses sequestrada e levada para Complexo do Alemão é resgatada pela polícia

- Publicidade -

A Polícia Civil do Rio de Janeiro resgatou na noite da última quarta-feira (22) uma bebê de 5 meses que havia sido sequestrada e levada para o Complexo do Alemão, Zona Norte da capital fluminense.

Segundo informações do G1, Beatriz Figueira de Assis foi entregue em segurança à mãe, Carla Figueira de Assis, após ser levada por três mulheres para a Fazendinha na última terça (21).

Apesar de o crime ter acontecido há dois dias, ele vinha sendo planejado há cerca de um mês pelas três envolvidas – uma mãe e duas filhas -, conforme constatou a polícia.

Ainda em maio, Carla foi procurada pelo trio na Coordenadoria Regional de Educação (CRE). As mulheres prometeram lhe entregar mantimentos para serem dados à bebê.

Após semanas de conversas, elas combinaram um encontro na última terça, no qual, supostamente, seria feita a doação dos mantimentos.

Ao chegar ao local, porém, Carla foi surpreendida e dopada pelo trio, que a convenceu a entrar em um carro de aplicativo. No meio do caminho, as mulheres conseguiram se livrar da mãe e seguiram com a bebê para a favela.

A polícia conseguiu monitorar o trio e o convenceu a entregar a vítima em uma praça em Santíssimo, Zona Oeste do Rio. Uma das mulheres e uma adolescente envolvidas no crime foram detidas.

Passado o pesadelo, Carla celebrou o reencontro com a filha. “Passou o sufoco, foi complicado. Agora, estou mais aliviada. Melhorou bastante”, declarou ao G1.

Tentativa de reatar relacionamento

Presas, as filhas da mandante do crime explicaram que a mãe planejou toda a ação pensando em retomar um relacionamento que havia terminado.

Segundo o depoimento, a mulher tentaria convencer seu ex-marido de que Beatriz era fruto do relacionamento entre eles e havia nascido durante o tempo em que estiveram separados.